Duvan Zapata rimanda il suo futuro

L'attaccante dell'Atalanta Duvan Zapata in un'intervista a Tuttosport ha rimandato il suo futuro al termine della stagione: "L'unico mio obiettivo è crescere. E quindi togliermi tante soddisfazioni. Lo dico a livello personale ma anche pensando alla squadra. Avevo l’obiettivo di superare i gol segnati l’anno scorso e sono riuscito a centrarlo con grande anticipo. Adesso non me ne pongo altri, pensiamo tutti insieme a fare il massimo partita dopo partita e vediamo dove si può arrivare".

Gli obiettivi della Dea: "Champions o Coppa Italia: "Siamo in un momento decisivo ma non credo sia ancora arrivata l’ora di scegliere. Cerchiamo di prendere tutto quello che possiamo: lottiamo ogni domenica per arrivare al massimo, se ce la facciamo sarà una bellissima soddisfazione ma, comunque vada, avremo dato tutto quanto era nelle nostre possibilità".

