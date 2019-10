Duvan Zapata vede la Juventus

Protagonista di un ottimo avvio di stagione, almeno in campionato, l'Atalanta ha però già dovuto subire numerosi infortuni, in particolare nel reparto difensivo, ma non solo.

Anche Duvan Zapata, a propria volta protagonista di un inizio di stagione a suon di gol, si è fermato infortunandosi con la propria Nazionale. L'ex Napoli è stato sottoposto agli accertamenti strumentali che hanno stabilito con esattezza la prognosi, confermando la diagnosi di stiramento all'adduttore.

Zapata dovrà restare fermo per un periodo tra le tre e le quattro settimane e dovrebbe rientrare per la parita del 23 novembre a Bergamo contro l'Atalanta.

SPORTAL.IT | 21-10-2019 22:28