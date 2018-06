Duvan Zapata vede solo blucerchiato

Fernando Villarreal, agente dell'attaccante della Sampdoria Duvan Zapata, ha parlato con sampdorianews.net della situazione del suo assistito.

"In tanti hanno riportato voci ma concretamente non c'è mai stato nulla. Nessuno mi ha finora contattato. Futuro ancora alla Sampdoria? Il suo desiderio è restare alla Samp e raggiungere obiettivi importanti. Duvan si trova a proprio agio in blucerchiato" ha evidenziato.

"Duvan sta bene, ha già recuperato e si sta riposando in attesa dell'inizio della seconda stagione con la Sampdoria" ha aggiunto Villarreal.

SPORTAL.IT | 09-06-2018 23:15