Dybala, addio Roma: la Joya si propone al Milan con un contratto a gettone. Sui social i dubbi dei tifosi rossoneri 

L’argentino vorrebbe restare nella Capitale, ma se non arriverà il rinnovo sogna di approdare alla corte di Allegri, anche con un ingaggio legato a presenze e gol

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Se non arriverà il rinnovo con la Roma, Paulo Dybala punta ancora a restare in Italia: l’argentino sogna infatti l’approdo al Milan, dove sarebbe pronto a trasferirsi anche con un contratto a rendimento e un ingaggio basato su presenze e gol. Una prospettiva, però, che non convince i tifosi rossoneri sui social.

Dybala aspetta la Roma

Il caos scoppiato in casa Roma con i contrasti tra Gian Piero Gasperini e Claudio Ranieri non offre certezze a Paulo Dybala, entrato ormai negli ultimi 3 mesi del suo contratto con i giallorossi. La data di scadenza è fissata al 30 giugno 2026 e la Joya sperava che la dirigenza si facesse viva per discutere del suo rinnovo: la famiglia Friedkin e il d.s. Ricky Massara al momento tacciono e Dybala ha sta iniziando a valutare le possibili opzioni per il suo futuro. Tra queste, a sorpresa, ci sarebbe anche il Milan, come rivelato oggi dal Corriere della Sera.

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Il sogno Milan

Dybala vorrebbe infatti restare in serie A e il Milan rappresenterebbe per lui la soluzione più prestigiosa e stimolante, anche perché in rossonero potrebbe ritrovare Massimiliano Allegri, a patto che il tecnico toscano non lasci Milano per diventare il nuovo c.t. della Nazionale. Ad ogni modo, la scelta di Dybala non sarebbe strettamente legata ad Allegri: la Joya mira solo a chiudere la carriera (compirà 33 anni a novembre) in un club di prestigio e in un paese che ritiene la sua seconda casa.

Un contratto a gettone

L’argentino sarebbe così determinato a giocare nel Milan che sarebbe anche disposto ad accettare un contratto a gettone, ovvero con un ingaggio legato al rendimento: lo stipendio prevederebbe una base fissa piuttosto bassa e un’altra legata a presenze e gol. Una soluzione pensata per convincere il Milan a investire su un attaccante che, ormai da anni, è alle prese con infortuni di vario tipo: Dybala non tocca le 30 presenze in campionato addirittura dalla stagione 2019/20. Tuttavia, un elemento ricco di fantasia e imprevedibilità potrebbe tornare utile anche saltuariamente o a gara in corso ad un Milan che in questa stagione ha faticato parecchio per produrre gioco e gol.

I dubbi dei tifosi del Milan

Tuttavia la prospettiva di mettere sotto contratto Dybala non convince affatto una buona fetta di tifosi rossoneri. Al diffondersi della notizia, sono stati tanti i milanisti che hanno espresso i propri dubbi o addirittura bocciato del tutto l’idea di ingaggiare l’argentino. “Dybala è un ex giocatore da almeno tre anni”, la sentenza di Forno su X. “Dybala ha sempre schifato il Milan, a fine carriera sono buoni tutti… Può restare dov’è”, aggiunge TonyAlti. “Non scherziamo neanche: Dybala ha un autonomia di 35-40 minuti e poi si infortuna stando fuori due mesi”, scrive Andrea61. “Fortissimo Dybala, peccato che giochi 10 partite a stagione”, esagera Soniko. Ma tra i milanisti c’è anche chi la pensa diversamente, come Paolo: “Posso dire anche come super sub o che gioca massimo 10 partite lo prenderei anche ad occhi chiusi”. Francesco concorda: “Con qualche contratto che ci cauteli in caso di problemi fisici lo prendo subito”.