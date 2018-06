Dybala: "Avrò la mia chance"

Paulo Dybala in conferenza stampa non perde la fiducia dopo il flop dell'Argentina al debutto contro l'Islanda. La Joya non è scesa in campo: "Io non in campo perché vice di Messi? Nessuno lo sostituisce, nè qui, nè tantomeno nel Barcellona. Non è da escludere che riusciremo a giocare insieme, che si possa trovare uno schema che ci renda compatibili. Magari, a furia di allenarci e di giocare insieme troveremo l'intesa necessaria".

"Continuo ad allenarmi come se dovessi giocare dal primo minuto. Se così non fosse, se mi arrabbiassi e perdessi la concentrazione, quando arriverà il mio momento non sarò in grado di farmi trovare pronto. Essere qui è un sogno e mi sto godendo ogni istante, saprà Sampaoli in quale occasione potrò tornare utile alla squadra. Sogno di far gol, il mio primo ad un Mondiale".

SPORTAL.IT | 20-06-2018 13:15