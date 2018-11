Dybala-Bayern, l'argentino spiega la propria posizione

"Sono molto contento di giocare per la Juventus, abbiamo grandi obiettivi e sono concentrato su quelli". Paulo Dybala, intervistato dalla ‘Bild’, dribbla il mercato. Il nome del 25enne attaccante bianconero sta circolando in Germania quale obiettivo del Bayern Monaco.

Dopo Giovanni Simeone, in gol al debutto con l’Argentina a settembre contro il Guatemala, è toccato a Mauro Icardi e all'ex Palermo siglare le reti del 2-0 con cui si è chiuso, almeno sulla carta, l’interim del ct Scaloni, subentrato a Sampaoli dopo la disastrosa spedizione in Russia.

Per entrambi, primo gol in Nazionale, all’ottava presenza per Icardi, alla diciottesima per Dybala. In attesa del probabile rientro di Messi, l’ex giocatore di Lazio e Atalanta si è affidato ai giovani, venendo ricambiato. Icardi e Dybala si sono dati la staffetta a dieci minuti dalla fine, trovando il gol in apertura e chiusura del match: l’interista ha sbloccato il risultato con un gran sinistro dopo meno di due minuti, mentre lo juventino ha chiuso i conti all’85’ su invito dello stesso Simeone, anch’egli entrato nel finale.

SPORTAL.IT | 21-11-2018 16:55