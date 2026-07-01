La Joya dice no al richiamo dell'Argentina e al pressing di Paredes. Resterà in giallorosso a un ingaggio ridotto: Gasperini lo reputa un tassello imprescindibile

Il futuro di Paulo Dybala sarà ancora a tinte giallorosse. Dopo settimane di voci, sogni argentini e trattative, l’attaccante ha sciolto ogni dubbio e comunicato la propria decisione ai club coinvolti. Niente ritorno in patria, la sua carriera proseguirà alla Roma. A farne le spese è il Boca Juniors, che accarezzava da tempo l’idea di riportare la Joya in Argentina. L’attaccante, invece, vuole restare nella Capitale e disputare la Champions League in maglia giallorossa per la prima volta. Sul fronte contrattuale, l’ex Juventus si è legato nuovamente al club a condizioni economiche riviste al ribasso.

Il sogno del Boca si spegne: no a Riquelme e Paredes

A restare con l’amaro in bocca è il Boca Juniors, che – come scrive Olè – per settimane ha coltivato la speranza di riportare Dybala nel calcio argentino. Un’operazione affascinante ma da sempre complicata, che il club di Buenos Aires ha comunque provato a imbastire con decisione. Il corteggiamento del Boca andava avanti da tempo, e con insistenza, guidato da Leandro Paredes, amico ed ex compagno della Joya sia alla Roma sia in Nazionale.

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A muoversi in prima persona è stato anche l’allenatore Arruabarrena, che ha contattato direttamente il giocatore per illustrargli il progetto, mentre sullo sfondo restava concreto il pressing dello stesso presidente Riquelme. Un fascino, quello del ritorno in patria, che pareva stuzzicare anche la compagna di Dybala, Oriana Sabatini. Alla fine, però, l’attaccante ha scelto di proseguire la propria avventura in Europa, ponendo fine a uno degli obiettivi di mercato più suggestivi dell’estate sudamericana e che costringe il Boca a virare su altri obiettivi per rinforzare l’attacco.

Roma-Dybala, rinnovo in vista

Se il richiamo dell’Argentina non ha fatto breccia, il motivo è presto detto. Dybala ha scelto di continuare a misurarsi con il calcio europeo e vuole farlo nella Capitale. La volontà del giocatore si è incrociata con quella del club, e in particolare con quella di Gasperini, che ha indicato la permanenza dell’argentino come una priorità e si è speso in prima persona con la proprietà per trovare l’intesa. Il nodo, semmai, è di natura economica.

L’intesa è stata trovata su un contratto biennale da 3 milioni di euro, a cui si aggiungono dei bonus legati al rendimento. In pratica, tra presenze e obiettivi personali e di squadra, Dybala potrà arrivare a percepire fino a 4 milioni, comunque più che dimezzando l’ultimo stipendio. Un taglio importante, che oltre a testimoniare la sua volontà di restare porta anche un vantaggio concreto per il club, perché libera spazio salariale e lascia alla Roma più margine per acquisti di alto livello sul mercato.

Dybala, un tassello imprescindibile per Gasperini

Trattenere Dybala, per la Roma, significa blindare uno dei giocatori più rappresentativi degli ultimi anni. Arrivato nell’estate del 2022 da svincolato, dopo l’addio alla Juventus, l’argentino è stato accolto da autentico idolo, con la memorabile presentazione all’Eur davanti a una folla di tifosi. Da allora, pur tra molti problemi fisici, ha confermato tutto il suo talento e la sua esperienza, diventando il faro tecnico della squadra. In un momento di ricostruzione, e con il traguardo del centenario del club fissato al 2027, la Roma ha scelto di ripartire dalla qualità della Joya, considerata da Gasperini un tassello imprescindibile del proprio progetto.