Dybala via da Roma a gennaio? Ipotesi clamorosa per la Joya: e il Liverpool pensa a Yildiz per il dopo Salah

Dybala è in scadenza, può lasciare Roma già a gennaio: il Boca Juniors chiama. Il Liverpool molla Salah (piace a Simone Inzaghi) e punta Yildiz: salta il rinnovo con la Juventus?

Torna d’attualità il possibile addio di Paulo Dybala alla Roma. Stavolta l’argentino è tutt’altro che incedibile e il Boca Juniors non è poi così lontano. Intanto il Liverpool ha messo nel mirino Kenan Yildiz per il dopo Salah, ormai in rotta con Arne Slot e il club.

Dybala-Roma, divorzio già a gennaio?

Gli infortuni non gli hanno dato tregua neppure quest’anno, il contratto è in scadenza al 30 giugno e la via del gol sembra essere stata smarrita: Paulo Dybala sta attraversando la sua fase peggiore da quando è alla Roma e dopo quattro stagioni in giallorosso il suo futuro sembra decisamente altrove.

L’età che avanza unita all’elevato ingaggio percepito da la Joya (8 milioni di euro netti), fanno di Dybala un fardello importante per le casse della Roma. Se ci si aggiunge una condizione fisica decisamente precaria, allora il dado è tratto: Dybala non è più incedibile e neppure un punto cardine della squadra di Gasperini, che lo ha schierato appena cinque volte titolare.

Dybala, l’amico Paredes e il Boca Juniors

La separazione, dunque, pare cosa certa. Ma non è detto che si aspetti giugno. L’Argentina bussa insistentemente, secondo indiscrezioni tra Dybala (e i suoi fratelli Gustavo e Mariano) e il Boca Juniors sono ripresi i contatti, sollecitati dall’amico Paredes, che da tempo è in pressing sull’attaccante giallorosso. Già a gennaio Dybala potrebbe salutare la Capitale.

Anche perché la Roma ha praticamente accantonato l’idea di rinnovare il contratto all’argentino, che sarebbe anche disposto ad abbassarsi lo stipendio. Per i giallorossi, Dybala non è più indispensabile e allora il Boca Juniors, da sempre nelle grazie dell’argentino, il cui addio – assieme a quello probabile di Dovbyk e consentirebbe alla Roma di investire sul mercato degli attaccanti a gennaio.

Juve attenta, il Liverpool è su Yildiz

Da un “dieci” all’altro. A Torino, sponda bianconera, tiene banco il futuro di Kenan Yildiz. Il contratto è stato allungato fino al 2029 due estati fa, ma il milione e mezzo di euro di ingaggio a stagione non basta più all’attaccante e al suo entourage. La richiesta è già arrivata alla sede della Juventus: 5-6 milioni di ingaggio l’anno.

Tra le parti il dialogo è costante, ma negli ultimi giorni si è inserito un terzo incomodo che rischia di far saltare il banco: il Liverpool. Il motivo è presto detto e porta il nome di Momo Salah. Dopo il 3-3 contro il Leeds, l’egiziano si è sfogato in un’intervista contro il tecnico Arne Slot, a sua volta difeso dal club. Da qui la spaccatura con l’ex Roma e Fiorentina, messo immediatamente sul mercato.

Salah sul mercato, va da Inzaghi?

Una decisione drastica, ma assolutamente spiazzante, considerato il palmares di Salah con il Liverpool, nonché il rinnovo biennale firmato lo scorso aprile a 13 milioni di euro netti l’anno più bonus. Il rendimento dell’egiziano è sicuramente meno imponente dello scorso anno, chiuso con 29 gol e 18 assist. Da qui le tre esclusioni di fila dai titolari, che hanno fatto infuriare l’attaccante, fuori dai piani di Slot anche per la sfida di Champions League contro l’Inter.

Ma chi può permettersi Salah? Gli arabi, per esempio. Secondo indiscrezioni l’Al Hilal di Simone Inzaghi ha già chiesto informazioni al Liverpool, intenzionato a mettere in atto un ricambio generazionale: via il 33enne egiziano, dentro il giovane Yildiz, con Rodrygo, Ndiaye e Olise sullo sfondo.