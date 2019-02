Dybala: "Champions, siamo pronti per la rivincita"

L'attaccante della Juventus Paulo Dybala al sito ufficiale della Uefa ha parlato alla vigilia dell'incontro con l'Atletico Madrid: "Sappiamo tutto del loro stile di gioco, di come Simone chiude le linee e di quanto sarà dura. Ma per vincere questa competizione bisogna battere chiunque ti capiti di fronte, non ci sono mai partite facili. Loro sono molto forti difensivamente e con qualità in attacco, se non stai attento in difesa possono sempre punirti, proprio come noi. Da quando sono alla Juve la squadra ha fatto vedere tutto il suo potenziale, l'anno prima del mio arrivo ha raggiunto la finale di Champions League e ci siamo tornati nel 2017, mentre l'anno scorso abbiamo perso ai quarti contro il Real Madrid".

Ronaldo: "Sono fortunato perché ho avuto la possibilità di giocare con Messi in nazionale e ora con Cristiano, è un'opportunità che non hanno avuto in molti. Sicuramente è una cosa positiva, perché si può sempre imparare dai migliori. Cristiano, nonostante tutto quello che ha vinto nella sua carriera, è un ragazzo tranquillo, come tutti noi. Ti fa sentire tranquillo, così come Messi. Li metto a confronto perché lo fanno tutti, sono due giocatori eccezionali".

L'obiettivo Champions: "Visto quello che è successo negli ultimi anni, abbiamo ancora un obiettivo da raggiungere. Quando perdi una finale, vuoi sempre un'altra possibilità per sistemare le cose. Il calcio ti dà sempre l'occasione di avere una rivincita e penso che avremo questa opportunità. Non è facile arrivare fino in fondo, la squadra ci punta molto e questo può anche essere un ostacolo. Ma al momento siamo molto rilassati e vogliamo tornare in finale. Dobbiamo fare le cose con calma, passo dopo passo, sappiamo che non sarà facile ma da squadra unita possiamo farcela".

SPORTAL.IT | 19-02-2019 15:15