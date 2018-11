Dybala e Icardi si sbloccano, la giovane Argentina vola

Le grandi deluse del 2018 suonano la carica e sono pronte per la rinascita. L’anno solare che va a chiudersi è stato un fallimento pressoché totale per le grandi Nazionali, Francia a parte, uscite a pezzi dal Mondiale di Russia, o neppure qualificate per il torneo iridato, come l’Italia o l’Olanda. Dalla Germania, uscita per la prima volta nella storia dopo la fase a gironi, passando per Spagna e Argentina, arenatesi già al primo turno ad eliminazione diretta, fino al Brasile, stoppato ai quarti dal Belgio rivelazione, poi terzo dietro a Croazia e Francia in un podio sorprendente al pari del quarto posto dell’Inghilterra.

Qualcosa però si sta muovendo, così dopo i segnali confortanti lanciati da Italia e Olanda, ecco che si fa largo l’Argentina dei giovani. Allo stadio “Malvinas Argentinas” di Mendoza con un confortante 2-0 nell’amichevole contro il Messico, griffato dalla coppia “italiana” formata da Mauro Icardi e Paulo Dybala, entrambi a segno ed entrambi al debutto del gol con la maglia della propria Nazionale. Una vera e propria liberazione per entrambi, che potrebbe schiudere orizzonti promettenti anche per il ct Lionel Scaloni: il mandato ad interim dell’ex giocatore di Deportivo La Coruña, Lazio e Atalanta dovrebbe infatti chiudersi a fine anno solare, ma il buon feeling creatosi nel gruppo, le buone indicazioni a livello di gioco e anche l’assenza di candidati forti potrebbe spingere la Federazione a promuovere in pianta stabile l’ex selezionatore dell’Under 20 per il dopo-Sampaoli.

Scaloni ha visto premiata la scelta di ringiovanire l’attacco dell’Argentina che, privo di Messi ancora in “pausa di riflessione” dopo il Mondiale, è all’insegna della linea verde ai danni di Gonzalo Higuain, mai convocato dopo il flop in Russia. Così Icardi, partito titolare nel 3-4-3 completato in attacco da Lamela e Meza, si è sbloccato all’ottava presenza in Nazionale, con un gran sinistro dopo essersi liberato di due difensori. La Seleccion ha poi gestito il risultato, venendo salvata dalle parate del portiere del Tottenham Gazzaniga, altra novità di Scaloni, prima di scuotersi nel finale con gli ingressi di altri ragazzi terribili come Lo Celso, Simeone e Dybala.

Lo juventino, entrato a cinque minuti dalla fine al posto dello stesso Icardi, ha impiegato cinque minuti per scaraventare in rete un assist del Cholito e siglare la prima, sospirata marcatura in Nazionale al 18° gettone. “Mi sono tolto un peso, spero di essermi sbloccato, grazie a tutti per l’affetto e le manifestazioni d’appoggio” ha detto a fine gara la 'Joya'. Ora Paulo e Icardi sono pronti per rituffarsi nei rispettivi club, a caccia di punti in campionato e della qualificazione agli ottavi di Champions, in attesa di ritrovarsi da avversari il 7 dicembre a Torino.

