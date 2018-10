Dybala e la Juventus inguaiano Mourinho, Roma sul velluto

Comincia con un doppio successo la due giorni di Champions League per le squadre italiane, piena di sfide contro le grandi d'Europa. Vittorie dal peso specifico differente, ma fondamentali per la qualificazione. La Juventus passa per la seconda volta nella storia sul campo di un Manchester United in disarmo grazie al gol di Dybala, emulo di Alex Del Piero match-winner nel 1996, e ipoteca passaggio del turno e primo posto, la Roma asfalta il Cska Mosca e resta appaiata al Real Madrid.

MANCHESTER UNITED-JUVENTUS 0-1

Prova a due facce quella dei bianconeri, autoritari nel primo tempo e timidi nella ripresa, come contro il Genoa, ma successo meritato. Quella del primo tempo è una Juventus dominante, sul piano del gioco e della personalità. La squadra di Allegri è brava nell’aggredire subito la partita approfittando delle difficoltà psicologiche dei giocatori del Manchester, letteralmente paralizzati per i primi 30’ e soffocati dal pressing altissimo dei bianconeri, che prima di trovare il gol con Dybala al 17' su cross di Ronaldo dalla destra lo sfiorano di testa con lo stesso argentino.

Ci vogliono le parate di de Gea su Cancelo e Matuidi per permettere alla squadra di un Mourinho quasi incredulo di andare al riposo con un solo gol di svantaggio, risultato che darà coraggio, ma non troppo, ai Red Devils in avvio di ripresa, che la Juventus approccia con un pizzico di superficialità di troppo. Allegri rivede le streghe della partita contro il Genoa, che si era sviluppata con lo stesso canovaccio: primo tempo dominato con diverse occasioni non sfruttate e ripresa in sofferenza. Per fortuna dei bianconeri, però, il Manchester mostra generosità, ma poche idee e tanta confusione. Szczesny corre allora un solo vero pericolo, su tiro dal limite di Pogba che sbatte contro il palo, mentre Mourinho non ricorre ad alcuna sostituzione: un messaggio che assomiglia a una resa.

Classifica: Juventus 9; Manchester United 4; Valencia 2; Young Boys 1

ROMA-CSKA MOSCA 3-0

Tutto facile anche per la Roma, che ritrova ancora una volta in Champions League la propria oasi di felicità dopo i dolori del campionato. Il ko contro la Spal è spazzato via dalla facile affermazione sul Cska Mosca, seconda vittoria interna consecutiva in Europa con otto gol fatti e zero subiti dopo la goleada al Viktoria Plzen. Protagonista Edin Dzeko, che migliora il bottino di gol europei con la maglia giallorossa cancellando i fischi della gara contro i ferraresi.

I russi se la giocano anche con discreta intraprendenza, ma alla Roma bastano due azioni in velocità per aprire la cassaforte di Goncharenko: il bosniaco scaraventa in rete al 30’ un cross di Pellegrini dopo un bell’uno-due con El Shaarawy, poi è l’ex milanista a servire l’assist per il 2-0 al termine di un’azione avviata da Under. In avvio di ripresa la chiude Under. Roma a quota 6 punti insieme al Real Madrid, che ha superato il Viktoria Plzen rinviando alla partita contro il Barcellona il verdetto sulla panchina di Lopetegui.

Classifica: Roma, Real Madrid 6; Cska Mosca 4; Viktoria Plzen 0

