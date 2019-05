Dybala e Manchester United: matrimonio possibile

Il Manchester United deluso dalla mancata qualificazione in Champions è pronto a rinascere. E Paulo Dybala può essere protagonista di questo rilancio.

Il futuro dell'argentino alla Juventus è incerto dopo l'andamento altalenante della stagione, e due club si sono dichiarati interessati, lo United e il Bayern Monaco. Il primo, secondo quanto riporta il Sun, ha infatti già messo in tavola un'offerta di 85 milioni di sterline, equivalenti a circa 100 milioni di euro, una cifra molto vicina all'effettiva richiesta del sodalizio torinese per il cartellino della Joya. Il club bavarese sta cercando soluzioni sia per James Rodriguez sia per il post Robben-Ribery. Rimane per ora più concreto, data l'offerta, l'interesse della società inglese.

SPORTAL.IT | 07-05-2019 10:40