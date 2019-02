Dybala è scontento, una big di Serie A ci pensa

Il caso, se caso era, è stato abilmente soffocato, come è abitudine alla Juventus, dove i panni sporchi non vengono mai lavati in piazza. Così l’insubordinazione di Paulo Dybala, che ha lasciato la panchina dopo aver capito di non poter più entrare in campo nella partita contro il Parma, non è stata bocciata a mezzo stampa dalla società bianconera, che ha solo fatto trapelare di non voler multare il giocatore, destinato solo a un paio di colloqui “personalizzati” con il presidente Andrea Agnelli e con Max Allegri.

Tutto ciò però non cancella che il malumore dell’attaccante argentino sia palpabile alla luce di una prima parte di stagione abbondantemente sotto tono, sul piano del rendimento e anche da quello realizzativo.

Un malumore che la Joya fatica a mascherare e che è figlio anche del cambio di ruolo imposto dal tecnico livornese, che sembra voler trasformare Dybala in una sorta di centrocampista avanzato con la conseguenza di allontanarlo dalla porta avversaria.

Facile quindi immaginare che il futuro del numero 10 alla Juventus sia tutto da scrivere. Al netto di un contratto in scadenza nel 2022 a fine stagione potrebbe anche consumarsi il distacco, con l’estero come soluzione ovviamente più gradita ai campioni d'Italia. Al momento però gli interessamenti delle grandi di Spagna e del Manchester United sembrano essersi spenti o quantomeno raffreddati, così ecco spuntare un’ipotesi che avrebbe del clamoroso, legata al possibile approdo all’Inter.

Oggi vedere Dybala in nerazzurro sembra fantamercato, ma pensando che il nuovo direttore generale dell’Inter si chiama Beppe Marotta ed è colui che ha valorizzato nel 2015 l’allora giovanissimo attaccante del Palermo pagandolo 40 milioni bonus compresi, si può anche provare a credere a tale scenario di mercato.

In estate l’Inter uscirà dai paletti del Fair Play Finanziario e potrà iniziare a pensare ad un mercato aggressivo fatto di tanti acquisti di prima fascia. Ovvio che l’obiettivo, al momento il sogno, è impostare l’attacco sulla coppia formata da Dybala e Mauro Icardi, i protagonisti del nuovo corso della Nazionale argentina iniziato dopo il Mondiale.

SPORTAL.IT | 05-02-2019 11:15