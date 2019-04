Dybala: "E' un piacere giocare con Ronaldo"

L'attaccante della Juventus Paulo Dybala su Tuttosport ha risposto alla domande dei piccoli fans: "I miei idoli? Mi piaceva tanto Riquelme, ma non l’ho mai visto giocare dal vivo. Inoltre ammiravo anche Ronaldinho. Quando ho iniziato? Ero davvero giovane quando ho iniziato a giocare a calcio, ho iniziato a frequentare la scuola calcio a 4-5 anni. Quando penso a me da piccolino, mi ricordo sempre con il pallone tra i piedi".

Il rapporto con Ronaldo: "E’ una squadra davvero importante, che ha sempre avuto dei grandi campioni. Far parte di questo team è una soddisfazione enorme, così come giocare insieme a tanti campioni. Ronaldo? E’ un fuoriclasse ed è sempre un piacere giocare con questo tipo di calciatori. Cristiano fa sembrare facili cose che in realtà sono molto difficili".

SPORTAL.IT | 23-04-2019 11:58