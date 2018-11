Dybala: "Emozionante ritrovare Higuain"

Paulo Dybala presenta la sfida contro il Milan di domenica sera in un'intervista a Sky: "Sarà emozionante ritrovare Higuain. Insieme abbiamo vinto tutto, vederlo dall'altra parte sarà strano. Come sta? Non gli ho chiesto niente sull'infortunio. Continuiamo a sentirci noi sudamericani, anche in video".

"Il Milan sta facendo molto bene in tutte le competizioni, sarà una bellissima partita, è pur sempre Milan-Juve. Speriamo di fare una grande gara. Mi ricordo il gol che feci a loro con la maglia del Palermo, fu molto importante perché inaspettato e decisivo".

La Joya analizza così il suo momento: "Il mister ci sta dando un po' di libertà, così possiamo fare più male all'avversario. Cristiano sta più a sinistra, ma si muove tanto. Il gol che ho fatto a Manchester per esempio è arrivato da una sua palla sulla destra. C'è tanta concorrenza in attacco, per Allegri non è facile scegliere. Le mie difficicoltà iniziali? Sapevo che l'anno era ancora lungo, dovevo solo mettermi in forma e trovare fiducia. Avevo bisogno di giocare, di conoscere i compagni che erano arrivati".

