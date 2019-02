Dybala entra e segna, la Juventus vince col fiatone

La Juventusvince soffrendo per 1-0 a Bologna e rialza la testa dopo la batosta subita a Madrid in Champions League. I bianconeri non brillano e ringraziano Dybala, che entra nella ripresa e risolve il match: tanti rimpianti per gli emiliani che colpiscono un palo nel finale di partita con Sansone. In classifica Juve a 69 a +16 sul Napoli, Bologna sempre terzultimo.

I rossoblu si dimostrano in forma e tengono testa ai campioni d'Italia nei primi 45' giocati al Dall'Ara. Allegri al via prova a sorprendere inserendo nel tridente Cancelo (in panchina Dybala) ma la manovra bianconera è lenta e prevedibile. La Juve crea poco mentre di contro la squadra di Mihajlovic si guadagna le sue chance con Sansone, Santander ed Edera, che peccano tutti di precisione. Il primo pericolo di marca bianconera arriva solo al 33': è Bernardeschi, il migliore dei suoi, a far venire i brividi a Skorupski con un tiro a giro. Cristiano Ronaldo in ombra, Cancelo delude: il primo tempo si chiude senza ulteriori sussulti.

La partita non cambia il copione in avvio di ripresa: la Juve non crea, il Bologna è più pericoloso e al 55' sfiora il vantaggio con Mbaye, Alex Sandro salva tutto intervenendo quasi sulla linea di porta. Allegri al 60' gioca la carta Dybala, dentro per Alex Sandro, ma mantiene il 4-3-3 con Cancelo che torna a fare il terzino.

Il rimedio del mister toscano funziona: alla prima occasione bianconera della ripresa, è proprio Dybala a trovare la rete del vantaggio. L'argentino al 67' sfrutta un erroraccio nel rinvio di Helander e trafigge Skorupski. I felsinei dopo il gol della Joya si spengono, fino al forcing disperato nei minuti finali, in cui Sansone colpisce un palo con un destro dalla distanza.

Nelle altre partite, 1-1 tra Sassuolo e Spal. Pareggio a reti bianche tra Chievo e Genoa.

I risultati delle partite delle 15

Bologna-Juventus 0-1

67' Dybala (J)

Chievo-Genoa 0-0

Sassuolo-Spal 1-1

43' Peluso (Sa), 68' rig. Petagna (Sp)

SPORTAL.IT | 24-02-2019 17:05