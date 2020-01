Dybala fa coraggio a Demiral e Zaniolo

Bella dedica di Paulo Dybala su Twitter agli sfortunati Merih Demiral e Nicolò Zaniolo, che si sono infortunati nella sfida tra Roma e Juventus all’Olimpico, vinta per 2-1 dai bianconeri.

“Tanto dispiacere per gli infortuni di Demiral e di Zaniolo. Amico mio @Merihdemiral ti aspetto presto e più forte. E in bocca al lupo Nicolò, tornerai da campione!”. Zaniolo sarà operato lunedì al ginocchio per la rottura del crociato. Per Demiral invece si tratta di una distorsione: per capire se sono interessati i legamenti si aspetterà domani mattina, quando verranno fatti gli accertamenti a Torino”.

SPORTAL.IT | 12-01-2020 23:25