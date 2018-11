Dybala, gli auguri migliori vengono dal Re del calcio

Da campione a campione, da numero 10 a numero 10. Quello di Alex Del Piero deve essere stato senz’altro il regalo più bello per Paulo Dybala che ieri ha festeggiato il quarto di secolo. Un giorno importante che ha fatto il giro del web e ha raccolto auguri e felicitazioni da parte di tutto il mondo dello sport e non solo: eppure il regalo più bello è stato senz’altro quello di Alex Del Piero che con un semplice gesto della mano ha omaggiato uno degli uomini più rappresentativi della Juventus e al contempo virtualmente passato il testimone all’attuale numero 10 della Juve: che la fantasia e la genialità siano con te, caro Paulo.

Campione di comunicazione

Alessandro Del Piero ha dimostrato ormai di sapersi districare abbastanza bene nel mondo dei social, riuscendo in un sol colpo a dimostrare tutto il suo universo in una semplice fotografia. Il vecchio Alex ha portato la mano alla bocca con l’indice e il pollice spalancato, a formare la Mask, ovvero il simbolo dell’esultanza che Paulo Dybala fa a ogni gol: nessuna intuizione inarrivabile, certo, eppure, nessuno ha omaggiato la joya come ha fatto lui. Se consideriamo che il messaggio arriva dal numero 10 per eccellenza, al nuovo numero 10 della Juve, il gesto raggiunge vette di bellezza inestimabili.

La speranza dei tifosi

E non a caso la notizia ha emozionato tutti i tifosi della Juventus e gli amanti del calcio in generale: tantissimi i commenti rivolti a entrambi i campioni della Juve, con messaggi nostalgici e al contempo di speranza, dal momento che molti supporters bianconeri sono spaventati che un giorno non troppo lontano Dybala potrebbe salutare Torino. Gli scudetti non bastano più alla folla bianconera, adesso è giunto il momento: se Paulo Dybala vuole davvero lasciare la Juve dovrà farlo soltanto dopo aver sollevato in aria la Champions League.

SPORTEVAI | 16-11-2018 10:53