Dybala, gol con la Selecciòn e no al Bayern

Una sera per prendersi l’Argentina e tenersi stretta la Juventus. Paulo Dybala ha colto al volo l’occasione offertagli dal c.t. della Selecciòn Lionel Scaloni nella seconda amichevole giocata contro il Messico: come a Cordoba, anche a Mendoza l’Albiceleste s’è imposta per 2-0 e anche stavolta la Joya ha messo il suo zampino sulla vittoria. Entrato all’81’ al posto di Mauro Icardi – autore del gol che ha sbloccato la partita – Dybala ha impiegato appena 6 minuti per mettere la sua firma sull’incontro, realizzando la rete del raddoppio su assist del Cholito Giovanni Simeone, la sua prima in nazionale in 18 presenze.

DECISIVO PER LA SELECCION. Dopo i due test con la Tricolor, la posizione di Dybala nell’Argentina esce sicuramente rafforzata, dato che già sabato l’attaccante della Juventus era riuscito ad essere decisivo per la squadra: schierato titolare da Scaloni alle spalle di Lautaro Martinez, Dybala aveva confezionato l’assist per l’1-0 di Funes Mori. E adesso sono molti gli addetti ai lavori in Argentina che spingono non solo per la conferma di Scaloni alla guida della Selecciòn, ma anche per un posto fisso in squadra per lo juventino. Nel dopogara Dybala ha ringraziato il pubblico e ammesso che il gol con la nazionale gli mancava. “Grazie per il grande affetto e le manifestazioni di appoggio – ha dichiarato la Joya -. Mi sono tolto un peso, da adesso spero di essermi sbloccato”.

INNAMORATO DELLA JUVE. Ma nel dopo partita Dybala ha parlato anche di mercato, allontanando l’ipotesi di un suo addio alla Juventus per approdare al Bayern Monaco, club che già in passato aveva mostrato la sua stima nei confronti dell’argentino. “Sono molto felice di giocare per la Juventus, abbiamo grandi obiettivi ed è quello su cui mi concentro. Il calciomercato non è un problema che mi riguarda”, queste le parole di Dybala riportate dalla Bild. Un no chiaro e tondo alla corte dei bavaresi: nella sera della grande felicità con l’Argentina, Paulo non dimentica il suo grande amore bianconero.

SPORTEVAI | 21-11-2018 10:15