Dybala-Icardi, gioie a metà in Nazionale

Primo gol in Nazionale ancora rinviato per Paulo Dybala e Mauro Icardi. Quella che il ct ad interim dell’Argentina Lionel Scaloni sembra aver battezzato come coppia-gol del futuro, almeno in attesa dell’auspicato ritorno di Messi, ha steccato pure nell’amichevole giocata a Cordoba, poco distante da Laguna Larga, la città natale di Dybala, contro il Messico, ma solo sul piano realizzativo.

L’Albiceleste ha vinto per 2-0 con un gol per tempo e lo juventino e l’interista sono comunque entrati nelle azioni dei due gol: Dybala ha servito l’assist per la rete che ha sbloccato il risultato di Ramiro Funes Mori al 44', per poi lasciare il campo a metà ripresa, mentre Icardi, entrato nella mezzora finale al posto del compagno di club Lautaro Martinez, piuttosto spento, si è visto negare la rete dall’autorete di Brizuela che ha tentato goffamente di anticipare il capitano dell’Inter prima della linea di porta.

Le due squadre torneranno ad affrontarsi in amichevole già mercoledì 21 a Mendoza.

SPORTAL.IT | 17-11-2018 11:10