Dybala-Inter, l'argentino esce allo scoperto

Paulo Dybala è uno dei nomi più caldi per il mercato in uscita della Juventus. L'argentino ha faticato a trovare l'intesa in campo con Cristiano Ronaldo e si era parlato prima di Inter, nell'ambito di uno scambio con Icardi, poi di Atletico Madrid, per raccogliere l'eredità di Griezmann.

Nella giornata di venerdì Dybala ha commentato le voci di mercato che lo riguardano a margine di un evento a Milano: "Ho molto rispetto per questa maglia e per questi tifosi, quindi parlerò solo della Juventus e non di altre squadre. Mi sembra una mancanza di rispetto".

"Mio fratello ha parlato per sè, io ho parlato con Paratici, lui sa quello che penso e che voglio fare l'anno prossimo: continuare a giocare alla Juventus. Tutti poi sanno che non dipende solo da me, la società deve fare le sue scelte e fare la squadra con l'allenatore che verrà, io però voglio stare qui".

Dybala si riferisce alle parole di suo fratello Gustavo, che aveva dichiarato: "Ci sono molte possibilità che Paulo lasci la Juve, ha bisogno di un cambiamento. Non è felice e non sarà l'unico ad andarsene. Rimarrà in Italia o andrà all'estero? Questo non lo posso dire. Era molto a suo agio in Italia, ora non lo è più".

Sul prossimo allenatore, la 'Joya' ha detto: "La società non sa ancora chi sarà, speriamo però che sia uno forte che ci faccia vincere tutto. Come ho salutato Max? Come tutti gli altri, negli ultimi giorni l'abbiamo ringraziato per tutto quello che ha fatto per noi, siamo tutti grati per il suo lavoro e gli auguriamo il meglio".

Su CR7: "Giocare con lui è una bellissima esperienza. Ho il piacere di giocare con i due fenomeni più importanti della storia del calcio, a volte è difficile spiegarlo. Argentina? Tutto il gruppo vuole vincere, la coppa è per noi ma anche per tutto il popolo argentino e questo è molto importante. Si vive con grande entusiasmo e speriamo di fare una Coppa America molto bella e importante e speriamo di portarla nel nostro Paese".

SPORTAL.IT | 25-05-2019 09:09