Dybala, ipotesi cessione a gennaio

Dybala sta attraversando il periodo più complicato da quando è alla Juventus. il cambio di allenatore non lo ha aiutato, oltre all’infortunio di preparazione e alla positività al Covid durata una vita.

Ora, la Joya sta cercando di ritrovarsi, ma lo stato di forma di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata non lo aiuta a scalare le gerarchie.

Su di lui c’è, non da oggi, il forte interesse del Real Madrid, che pagherebbe fino ad 80 milioni di euro per aggiudicarsi le prestazioni dell’argentino. Ma questa operazione, almeno nelle intenzioni dei dirigenti spagnoli, si concreterebbe non prima della prossima sessione estiva. Per questo, il Madrid potrebbe essere beffato dai club di Premier League, che vorrebbero anticipare le operazioni per strappare Paulo alla Juventus, offrendo più o meno la stessa cifra.

OMNISPORT | 04-12-2020 19:07