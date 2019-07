Dybala-Juventus, tra divorzio e rilancio

Paulo Dybala doveva essere l’erede di Alessandro Del Piero, numero 10 sulle spalle, tecnica cristallina e tiro preciso da ogni zolla di campo. Tuttavia, dopo soltanto quattro stagioni, per il venticinquenne argentino potrebbe essere arrivato il momento di una nuova avventura. Dybala non è in vendita, sicuramente non come altri suoi compagni alla Juventus, Higuain, Khedira e Cancelo su tutti. Il nuovo allenatore bianconero, Maurizio Sarri, continua a spendere parole al miele per la giovane punta, eppure lo stesso Paulo è in continuo contatto col suo entourage per capire fino a che punto sarà fondamentale nello scacchiere del tecnico toscano.

In Europa sono diversi i club che hanno fiutato l’affare. Secondo il Daily Mail, infatti, il Tottenham avrebbe offerto alla società bianconera quasi novanta milioni per la Joya. I primi contatti tra i due club risalirebbero a un mese fa, ma i vice campioni d’Europa sono tornati alla carica nelle ultime ore. Anche a Parigi qualcosa si muove. Sembra addirittura che la stessa Juventus voglia inserire Dybala e Matuidi più cento milioni nell’affare che porterebbe Neymar in bianconero.

Poi c’è l’intramontabile suggestione Inter, dove Conte accoglierebbe a braccia aperte il giovane argentino, al posto dell’altro connazionale, indesiderato, Mauro Icardi. Inter e Juve ne hanno discusso ed entrambe vorrebbero arrivare a una conclusione positiva dell’affare, ma su Icardi c’è forte il Napoli e il tempo stringe.

Paulo Dybala per ora aspetta e ha già fatto sapere che ascolterà eventuali possibili offerte. Ecco perché la sua cessione non è più utopia, naturalmente solo a fronte di una grossa proposta. La Juventus prova a vendere altri giocatori, ma è consapevole che se vuol rimpolpare le proprie casse e sferrare un altro colpo di mercato ecco Dybala potrebbe davvero partire.

SPORTAL.IT | 25-07-2019 12:01