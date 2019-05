Dybala mantiene la promessa e commuove il web

Promessa mantenuta per Paulo Dybala. Il campione della Juventus aveva contattato attraverso i social Ramy Shehata, il ragazzino eroe che con il suo coraggio aveva sventato una strage in occasione del recente sequestro di un bus a Milano, per invitarlo all’Allianz Stadium in occasione di una partita della Juventus. Il 14enne di origini egiziane ha coronato il suo sogno in occasione del derby di Torino: l’incontro c’è stato davvero.

Il post – A darne notizia lo stesso Dybala su Instagram, con una foto e un commento diventati in breve virali. “Un onore ospitare un ragazzo con il coraggio da uomo: grazie della visita Ramy!”, il messaggio scritto dal talentuoso argentino, il cui poster campeggia da anni nella cameretta di Ramy. I due hanno trascorso insieme l’intera serata e si sono fatti una promessa: si rivedranno e si terranno in contatto.

Le reazioni – La vicenda di Ramyaveva colpito subito Dybala, che – appena saputa dell’ammirazione del ragazzo nei suoi confronti – non aveva esitato a contattarlo. E i fan hanno apprezzato. “Sei un ragazzo meraviglioso Paulo, tu riesci a fare del bene alle persone, riesci a farle sorridere, sei un grande e grandissimo Ramy!!! Paulo vado orgogliosa di averti come idolo, grazie di tutto quello che fai”, scrive una fan. “Grande…ora capisco perché piaci tanto alla mia figliola”, aggiunge un’altra. Ma anche qualche maschietto si prodiga in apprezzamenti: “Dybala sei speciale meriti di essere incorniciato e di essere conosciuto in tutto il mondo. Non cambiare mai”.

SPORTEVAI | 04-05-2019 16:21