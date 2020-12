Dybala, messaggio inequivocabile nei confronti della Juve

Ormai da settimane Paulo Dybala è al centro delle voci di mercato per una possibile cessione da parte della Juventus. Prima di tutto per il rinnovo del contratto che continua a non arrivare, poiché l’offerta bianconera di 10 milioni di euro è ben lontana dalle richieste dell’entourage dell’attaccante, guidato da Jorge Antun, che superano i 15 milioni di euro.

Queste distanze, per ora insormontabili, si sommano al rendimento non all’altezza di Dybala in questo inizio di stagione, nel quale ha segnato solamente un gol, quattro giorni fa contro il Genoa. Eppure già dopo la partita contro i rossoblù La Joya ha mandato messaggi d’amore alla dirigenza e allo staff tecnico bianconero, e si è anche sfogato perché nelle ultime settimane, o mesi, su di lui erano state dette tante cose non vere solo per allontanarlo dalla Juve.

Ora c’è un nuovo segnale di avvicinamento da parte del giocatore. Rispondendo alle domande digitali degli Junior Reporter, l’attaccante argentino ha espresso i sogni che gli mancano ancora da raggiungere nella sua professione di calciatore. E tra questi, c’è un messaggio chiaro nei confronti della Juve, con la quale ha già vinto 5 scudetti, 3 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane.

“Il mio sogno? Per la verità sono due. Uno poter vincere la Champions, ovviamente con la Juve e l’altro poter vincere il Mondiale con l’Argentina – ha detto Dybala -. “In bianconero per fortuna ho vissuto tanti momenti belli. L’arrivo a Torino è stata un’emozione unica, indossare questa maglia, fare la prima conferenza stampa e presentarmi da giocatore della Juve, per esempio. I traguardi spero siano ancora tanti, il prossimo sarà la finale che giocheremo a gennaio contro il Napoli in Supercoppa“.

OMNISPORT | 17-12-2020 17:24