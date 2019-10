Dybala nel tridente con Higuain e Ronaldo: le parole di Sarri

Gonzalo Higuain ha incantato nella serata di Champions League che ha visto la Juventus imporsi senza troppi patemi sul Bayer Leverkusen per 3-0. Il Pipita ha segnato e fatto segnare, ed è ormai tornato ai livelli che gli competono dopo una stagione da dimenticare. Anche Paulo Dybala, entrato per il connazionale negli ultimi minuti di partita, ha mostrato di essere in condizione firmando l'assist per il 3-0 di Cristiano Ronaldo. Con l'Inter alle porte, tanti tifosi sognano un tridente formato dal Pipita, da CR7 e dalla Joya in campionato.

"Se sono seduto al bar è una bella suggestione, se sono seduto in panchina devo pensare all'equilibrio. In questo momento mi sembra prematuro", sono le parole di Maurizio Sarri a Sky. Il tridente tanto atteso resta quindi solo una suggestione per ora, a meno di ripensamenti dell'ultimo minuto. Un ballottaggio tra Higuain e Dybala sembra quindi ancora inevitabile.

Per quanto riguarda la gara: "La miglior Juve? Chiaramente certi sprazzi di gara col Napoli sono stati più qualitativi. Il Bayer fa un gran possesso palla, non era facile da affrontare. Nel secondo tempo loro sono calati un po' e noi siamo venuti fuori bene".

La difesa ha sofferto poco: "Abbiamo anche giocatori in crescita. Cuadrado si sta inserendo in questo ruolo con più naturalezza, De Ligt sta crescendo e ne ha beneficiato il reparto. Il Bayer è una squadra di grande possesso palla e probabilmente negli ultimi 20 metri gli è mancato qualcosa".

La crescita di Bernardeschi: "Mi era piaciuto negli ultimi giorni di allenamento e questi avversari, quando portano il pressing, lasciano gli spazi e la gamba di Bernardeschi poteva tornarci utile. Inoltre volevo far riposare Ramsey".

Nota positiva anche Cuadrado: "Sta facendo nei tempi e nei modi giusti le sue incursioni. L'unico margine di miglioramento che ha Cuadrado in questo ruolo è la fase difensiva a livello individuale. Sono convinto che lavorando con Barzagli migliorerà anche su questo".

SPORTAL.IT | 01-10-2019 23:45