Dybala, nuovo look per dimenticare

C’è modo e modo per incassare la delusione di un Mondiale andato male. Così in Argentina in tanti hanno pianto di rabbia, Gonzalo Higuain si è dedicato alla famiglia in attesa di saperne di più sul proprio mercato e Leo Messi si è chiuso nel silenzio.

C’è pure, però, chi ha optato per una svolta decisamente sorprendente come Paulo Dybala, che in Russia ha fatto panchina eccetto i 20' finali della partita persa nettamente contro la Croazia e presentatosi con un look a dir poco stravagante sul proprio profilo Instagram. La Joya ha infatti deciso di tingersi i capelli d’argento, per poi rispondere ai tifosi sopresi con un "E' l'ora di essere pazzi!".

Chissà se Cristiano Ronaldo, che lo ha finora affrontato solo da avversario, lo riconoscerà durante l’eventuale primo allenamento insieme…

SPORTAL.IT | 05-07-2018 22:45