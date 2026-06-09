Dybala tra Roma e Palermo: rinnovo coi giallorossi vicino, clamoroso tentativo di Inzaghi per la Joya

Paulo Dybala, scartato da Scaloni per i Mondiali, è corteggiato dal Palermo, ma vuole restare alla Roma: il rinnovo voluto da Gasperini è vicino. Inzaghi si consola con Pohjanpalo.

Il Palermo punta al ritorno in Serie A e farà di tutto per convincere Paulo Dybala a tornare in rosanero. La Joya ha già declinato la prima proposta del ds palermitano Osti e si avvicina al rinnovo con la Roma . Fino al nero su bianco, però, il Palermo non perderà le speranze di riportare Dybala in Sicilia.

Dybala in B, la pazza idea del Palermo

Gasperini blinda Dybala e gli altri senatori

Il Palermo riparte dal 4-2-3-1

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Dybala in B, la pazza idea del Palermo

Tentar non nuoce, diceva il vecchio saggio. E il Palermo non vuole avere rimpianti: provarci fino alla fine, per un ritorno che avrebbe del clamoroso. Paulo Dybala è l’oggetto dei desideri del club rosanero, il ds Carlo Osti – fresco di rinnovo – s’è messo in testa per voler regalare a Pippo Inzaghi , confermato in panchina, un colpo da novanta, un calciatore che farebbe palpitare il cuore dei tifosi palermitani.

L’argentino è stato intercettato nei giorni scorsi da Osti. Gli è stato offerto subito un contratto , a cifre importanti per la Serie B, gentilmente rifiutato da Dybala , che pur ribadendo l’affetto verso il Palermo, ha declinato l’offerta preferendo la Roma , convinto di poter dare ancora tanto ai giallorossi, con cui potrebbe rinnovare uno stretto giro .

Fino a quando non ci sarà il nero su bianco, però, la speranza del Palermo di certo non si affievolirà. Potrebbero esserci altri tentativi di convincere Dybala, che al momento sembra diretto verso la permanenza nella Capitale, allontanando anche le voci di un ritorno in Argentina, che sembrava praticamente certo a inizio anno.

Gasperini blinda Dybala e gli altri senatori

A Palermo la vita calcistica di Dybala ha avuto l’impennata decisiva verso una carriera ad altissimi livelli , che l’ha visto trasferirsi prima alla Juventus e poi alla Roma a parametro zero, convivendo purtroppo con i continui problemi fisici che neppure in giallorosso l’hanno abbandonato, tanto da perdere il treno dei Mondiali , tenuto fuori dai convocati da Lionel Scaloni assieme a Soulé .

Nonostante questo, Gasperini ha chiesto ai Friedkin di trattenere ancora qualche anno Dybala alla Roma, assieme a Pellegrini , Mancini , Cristante e Celik , definiti dall’allenatore “l’anima del gruppo giallorosso”, tutti in odore di rinnovo. Calcoli alla mano, allungare gli accordi almeno fino al 30 giugno 2029 costerebbe alla Roma oltre 70 milioni di euro . Un sacrificio spalmato negli anni, di gran lunga inferiore all’investimento che s’andrebbe a fare qualora dovessero essere sostituiti sul mercato .

Il Palermo riparte dal 4-2-3-1

Il Palermo , invece, una volta fallito l’assalto a Dybala punterebbe comunque sul 4-2-3-1 , che Pippo Inzaghi è pronto a costruire abbandonando il 3-4-2-1 dell’ultima stagione. Dopo quattro tentativi a vuoto , i rosanero vogliono tornare in Serie A e si affideranno al gol del vichingo Pohjanpalo , capocannoniere dell’ultimo torneo cadetto.

Il talento, comunque, non manca. Quello di Ranocchia e di Antonio Palumbo , ma anche di Segre e Johnsen e degli esterni Pierozzi e Augello , che arretrerebbero nella difesa a quattro. Al resto penserà il ds Osti , pronto a regalare al suo allenatore i rinforzi necessari per puntare con decisione al salto di categoria.