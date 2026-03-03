Dybala e Oriana genitori, è nata a Roma la piccola Gia: la scelta del nome, Osvaldo Sabatini e Catherine Fulop in Italia

La neonata sarebbe venuta alla luce all'Ospedale Gemelli di Roma nella giornata di lunedì 2 marzo, annuncio social dei genitori

Con l’arrivo dei suoi genitori, l’attrice venezuelana Catherine Fulop e l’imprenditore e attore Osvaldo Sabatini, e la sorella era intuibile il parto imminente. E così è stato: è nata a Roma il 2 marzo la primogenita dell’attaccante argentino della Roma, Paulo Dybala, e di Oriana Sabatini cantante e influencer. La scelta di adottare maggiore discrezione, soprattutto sui social dove Oriana è seguita e amata, aveva suggerito che come annunciato l’arrivo della neonata fosse prossimo. Nulla che, però, abbia impedito a Oriana di essere allo stadio poco prima del ricovero e dell’arrivo della sua bambina, accolta con amore e nell’affetto di nonni e zia.

Oriana Sabatini e Paulo Dybala genitori

Contrariamente a quanto ipotizzato, in una prima fase della gravidanza, Oriana ha partorito all’Ospedale Gemelli di Roma con qualche giorno di anticipo rispetto al termine previsto per metà marzo circa.

Inizialmente la cantante aveva espresso il suo desiderio di partorire in Argentina per avere vicino la sua famiglia, ma alla fine è rimasta in Italia per gli impegni della Joya con il club giallorosso. Al parto avrebbe assistito anche Dybala il quale come la moglie è genitore per la prima volta.

Dopo le prime indiscrezioni sulla notizia, apparse nella tarda mattinata di lunedì 2 marzo, solo in serata sono giunte conferme “ufficiali”.

La conferma via social

Nella serata del 2 marzo, infatti, è comparsa una tenera fotografia che ritrae la piccolina, alla quale è stato dato il nome di Gia sugli account social di Dybala e sua moglie Oriana a conferma di quanto trapelato al mattino. La piccolina è apparsa parzialmente nell’immagine, accanto alla mamma e al papà.

Pochi giorni fa, dalle sue stories, Oriana era stata raggiunta dai suoi genitori, l’attrice di origine venezuelana Catherine Fulop e Osvaldo Sabatini, imprenditore e attore nonché fratello della celebre Gabriela, campionessa di tennis argentina.

Chi è Oriana Sabatini

Celebre al pari del marito calciatore, se non di più in Argentina, Oriana proviene da una famiglia nota e non solo nel suo Paese di origine. Il legame con i suoi genitori e la sorella è molto forte, saldo. Figlia di Catherine Fulop, protagonista tra l’altro di telenovelas di culto anche in Italia come Marilena e La ragazza del circo andate in onda su Rete 4, e di Osvaldo Sabatini, oggi imprenditore ma con un passato a sua volta da attore e produttore nonché fratello della ex tennista Gabriela, Oriana è cresciuta sotto i riflettori e l’attenzione dei media.

Entrata giovanissima nel cast della soap opera Aliados, ha poi concentrato le sue doti artistiche sulla musica diventando una pop star tra le più celebri in Argentina in brevissimo tempo. Negli ultimi mesi, soprattutto dopo il Covid, ha concentrato la sua attività su un podcast che ha restituito una voce a chi ha una storia da raccontare inascoltata, sottovalutata.

Nel 2017 ha aperto il concerto dell’amica Ariana Grande e dei Coldplay, dopo aver conquistato le classifiche con Love me down easy. Proprio l’amore per la musica ha consentito a Dybala e a Oriana di trascorrere giornate casalinghe più proficue e interessanti, nel corso del loro forzato e necessario isolamento durante la pandemia.

Sposi da poco, dopo anni di fidanzamento, dalla loro unione è nata la piccola Gia, un nome scelto dalla stessa artista.

L’origine del nome

Stando a quel che ha dichiarato la stessa Oriana, il nome scelto per la bimba è stato suggerito da lei. “Il nome è deciso, ma non lo dirò. Mi piace da 15 anni. Ho avvisato Paulo di come si sarebbe chiamata, non gliel’ho chiesto”, aveva dichiarato tempo fa la cantante.

Secondo quel che è emerso ed è stato riportato da alcuni media, a suggerire Gia sarebbe stato un film interpretato da Angelina Jolie, “Una donna oltre ogni limite“. Un’ispirazione che avrebbe indotto Sabatini a indicarlo in cima alla sua lista delle preferenze.