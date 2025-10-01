Dybala e Oriana Sabatini presto genitori mostrano l'ecografia in 3D, svelato il sesso

Condivisione che equivale a un annuncio per la coppia che ha deciso di mostrare anche le forme arrotondate della cantante argentina, alla sua prima gravidanza

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

La cautela assunta trova, ora, una giustificazione nella delicatezza dell’attesa che accompagna Paulo Dybala e Oriana Sabatini alla nascita della loro primogenita. La scelta di adottare maggiore discrezione, soprattutto sui social dove Oriana è seguita e amata, aveva suggerito che vi fossero ragioni profonde, anche perché i suoi progetti musicali e legati al suo podcast avrebbero indotto a ritenere abbondanti riferimenti, gioie, condivisioni.

Mentre Dybala attraversa una fase di abnormi interrogativi, in merito al suo futuro e al suo ruolo – sempre geniale, c’è da dire – sul versante del gioco dopo l’ultimo stop.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Oriana Sabatini e Paulo Dybala presto genitori

Hanno deciso entrambi di rispondere, di annunciare l’arrivo della loro bambina con un video eloquente in cui si comprende che si tratterà di una femmina e, per la prima volta, Oriana Sabatini con al fianco suo marito mostra le forme arrotondate dalla gravidanza. Arrivo previsto per febbraio 2026.

L’aspetto curato, raggiante di entrambi lascia percepire pur attraverso un filmato che l’arrivo della prima figlia, già adorata, sia stato accompagnato da sensazioni estremamente gioiose. Quella felicità raccontata, tradotta in parole e immagini che la cantante e l’attaccante della Roma, rientrato dopo un problema e dalla relativa operazione, hanno mostrato ai loro followers sui rispettivi account e che rispondono alle domande che si sono susseguite, in questi mesi.

Svelato il sesso e prima ecografia in 3D

Oriana Sabatini, artista argentina poliedrica e versatile, partorirà in base a quel che è stato diffuso attorno al mese di febbraio: approssimativamente si trova al quarto mese e la sua pancia risulta evidente. Il video mostra la visita in uno studio medico e la relativa ecografia che restituisce, per la prima volta, le prime immagini della piccola in versione tridimensionale: si distingue chiaramente il visetto della bimba, i suoi tratti e il suo corpicino di neonata.

Emozionati, colti da tenerezza, sia Oriana sia Dybala manifestano il trasporto del momento in cui intravedono il volto della figlia.

Chi è Oriana Sabatini

Celebre al pari del marito calciatore, se non di più in Argentina, Oriana proviene da una famiglia nota e non solo nel suo Paese di origine. Il legame con i suoi genitori e la sorella è molto forte, saldo. Figlia di Catherine Fulop, protagonista tra l’altro di telenovelas di culto anche in Italia come Marilena e La ragazza del circo andate in onda su Rete 4, e di Osvaldo Sabatini, oggi imprenditore ma con un passato da attore e produttore nonché fratello della campionessa di tennis Gabriela, Oriana è cresciuta sotto i riflettori e l’attenzione dei media.

Entrata giovanissima nel cast della soap opera Aliados, ha poi concentrato le sue doti artistiche sulla musica diventando una pop star tra le più celebri in Argentina in brevissimo tempo. Negli ultimi mesi, soprattutto dopo il Covid, ha concentrato la sua attività su un podcast che ha restituito una voce a chi ha una storia da raccontare inascoltata, sottovalutata.

Nel 2017 ha aperto il concerto dell’amica Ariana Grande e dei Coldplay, dopo aver conquistato le classifiche con Love me down easy. Proprio l’amore per la musica ha consentito a Dybala e a Oriana di trascorrere giornate casalinghe più proficue e interessanti, nel corso del loro forzato e necessario isolamento durante la pandemia.

Sposi da poco, dopo anni di fidanzamento, la loro unione sarà coronata dall’arrivo della bimba: si tratta della loro prima figlia, una meraviglia che i suoi genitori amano già.