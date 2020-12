Dybala rinato e super Ronaldo: la Juve passa a Genova

La Juventus supera per 3-1 il Genoa al Ferraris nel primo posticipo dell’undicesima giornata di Serie A. Dybala, alla prima rete in campionato, e il solito Ronaldo (doppietta su rigore), piegano il Grifone e portano i bianconeri al terzo posto in classifica, a quota 23 punti insieme al Napoli, e a -3 dal Milan capolista in campo in serata. Per CR7 10 gol in campionato: raggiunto Ibrahimovic in testa alla classifica cannonieri, il portoghese festeggia nel migliore dei modi la sua centesima presenza con la maglia del club torinese.

LA GARA

Grande possesso palla dei bianconeri nel primo tempo, ma il ritmo si alza poche volte e Ronaldo e compagni hanno difficoltà a trovare varchi nell’abbottonata difesa ligure. All’11’ McKennie ha un’ottima chance di testa dopo una carambola nell’area rossoblu, poi ancora lo statunitense e Bentancur ci provano dalla distanza, senza successo. Nel finale di tempo si accende Ronaldo, ma il suo tiro è disinnescato da Bani.

Ripresa, subito Ronaldo pericoloso in avvio con una conclusione di poco a lato. La Vecchia Signora è più efficace e al 57′ passa con Dybala: l’argentino segna la sua prima rete in campionato su suggerimento di McKennie. Il Grifone reagisce e dopo appena 4 minuti pareggia: l’ex Sturaro, servito da un cross di Pellegrini, riequilibra il risultato con un piatto al volo.

Pirlo inserisce Morata per Rabiot e prova il tridente con Dybala e CR7. Il forcing bianconero è elevatissimo, e dopo una grande occasione di Ronaldo (decisivo Perin con i piedi), i bianconeri tornano in vantaggio grazie al fuoriclasse portoghese, che alla sua centesima partita con la maglia dei torinesi trasforma il rigore assegnato per fallo di Rovella su Cuadrado.

Nel finale spazio anche a Kulusevski, fuori Dybala. La Juve gestisce il ritorno dei padroni di casa e chiude il match all’89’ con un nuovo calcio di rigore realizzato da Ronaldo, questa volta per fallo di Perin su Morata.

OMNISPORT | 13-12-2020 19:59