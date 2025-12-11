Intrecci alla vigilia della nuova sessione di calciomercato per gennaio con il triangolo Dybala-Roma-Boca a creare scompiglio

L’uomo mercato per questo gennaio sembra essere (tornato) lui, Joshua Zirkzee. O forse Paulo Dybala, protagonista di una vicenda straziante e analoga anni addietro quando la Juventus valutò l’impatto economico senza considerare altre vie e fece la sua scelta. Alla Roma di Gian Piero Gasperini l’ex Bologna andrebbe a ricoprire un ruolo vacante nel reparto offensivo, che il tecnico ha cercato di sopperire con delle invenzioni funzionali, ma che non risolvono. I rumors legate al futuro al Boca Junior dell’argentino sono più che una suggestione, con una simile premessa.

Il Milan interferisce su Zirkzee-Roma

Con Leao e Pulisic, quale sarebbe il ruolo di Zirkzee? Gimenez e Nkunku sono al di sotto delle aspettative, in termini di realizzazioni, mentre per i primi due il fattore fisico ha determinato il loro scarso utilizzo, mettendo Allegri nella scomoda condizione di dover sopperire alla loro assenza con soluzioni affidate al versatile Saelemakers. Secondo la Gazzetta, un primo contatto con il super agente Kia Joorabchian ci sarebbe già stato nelle scorse settimane. Ma ci sarebbero due ostacoli fondamentali: Manchester Utd e ingaggio. La Roma è dunque favorita?

Forse. I tifosi devono misurarsi con l’ultima indiscrezione che vorrebbe Dybala al centro di un progetto che viene descritto come il sogno di un ritorno in Argentina che sa di malinconia e di futuro per un attaccante che, giovanissimo, ha trovato l’espressione massima in Serie A del suo talento, della sua qualità.

La suggestione argentina per Dybala

Ad alimentare una simile ipotesi è stato il dt Marcelo Delgado, vicino al presidente Juan Roman Riquelme, il quale ai microfoni di Radio La Red non ha nascosto l’interesse per Dybala: “Sogno, illusione o realtà? Dybala è un mix di tutto questo. Speriamo di poter fare lo sforzo necessario per portarlo qui, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno la possibilità”.

Realismo magico, per tono e progressione. Ma pur sempre di calciomercato si tratta. Paulo è legato alla Roma da un contratto che ha scadenza fissata al 30 giugno 2026, senza rinnovo quindi, si andrà a parametro zero condanno soprattutto per il club giallorosso.

L’ipotesi da valutare in scadenza di contratto

Tra Zirkzee e Icardi, Gasperini andrebbe a prendere giocatori di livello tecnico-tattico, diversi e non sovrapponibili a Dybala. Un talento che ha già vissuto, facendo rewind, una situazione similare alla Juventus quando si discuteva del suo rinnovo e della sua incompatibilità con il neo acquisto (allora) Dusan Vlahovic.

Oggi alla Juventus è stato messo in discussione proprio il serbo, mentre per la Joya ciò che potrebbe sembrare un azzardo muterebbe in una possibilità concreta, qualora il prolungamento di contratto sperato non giungesse. Di suo, sui social insiste a legarsi e a promettersi alla Roma. Ma il romanticismo, troppo spesso, non costituisce un requisito preferenziale nell’agevolare le trattative.