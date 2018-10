Dybala show: tre gol e la Juve vola in Champions League

Juventus-Young Boys 3-0 è la grande notte di Paulo Dybala, mattatore assoluto all'Allianz Stadium e autore di ben tre reti, quelle con cui i ragazzi di Massimiliano Allegri hanno sconfitto i volenterosi svizzeri (comunque sostenuti fino al termine della partita dai propri tifosi).

Una partita veramente importante per la 'Joya', dopo le difficoltà della prima parte di stagione al fianco di un Cristiano Ronaldo che gli ha tolto la luce dei riflettori e in certe occasioni anche la maglia da titolare, dato che Allegri a inizio stagione ha spesso proposto nel tridente con CR7 la coppia composta da Mario Mandzukic e Juan Cuadrado, con l'argentino ad attendere il suo momento in panchina. Momento che è definitivamente arrivato nella serata in cui Ronaldo in campo non poteva proprio andarci, a causa dell'arcinota e contestatissima espulsione rimediata nel debutto di Valencia.

Contro i gialloneri di Berna Dybala si è ripreso il centro dell'attacco della Vecchia Signora mostrando subito di avere le intenzioni decisamente chiare: già al 5' minuto ha infatti portato in vantaggio i suoi, grazie a un bel sinistro a incrociare su assist al bacio di Bonucci e dormita del difensore avversario Camara.

Dopo un brivido provocato da Sulejmani e un'occasione per Bernardeschi, è stato ancora una volta Dybala a confermare che questa era la sua partita: al 20' ha tirato addosso a Ballmoos un'ottimo pallone, mentre al 33' non ha avuto pietà: sulla respinta che lo stesso portiere ospite aveva appena effettuato su tiro di Matuidi, infatti, il suo tap-in è valso il 2-0.

E anche la ripresa ha raccontato la stessa storia, con lo scatenato numero 10 bianconero che dopo appena tre minuti ha centrato un clamoroso palo su perfetto contropiede fatto partire da Bernardeschi. Il tris era nell'aria ed è arrivato al 69' dopo un'azione ariosa: da Alex Sandro a Cuadrado, tocco al centro su cui ancora una volta il primo ad arrivare è stato l'inarrestabile Dybala. In grado anche di far perdere la testa a Camara, che a 10 minuti dal termine l'ha steso con una manata che ha lasciato in 10 gli avversari.

Secondo, terzo e quarto gol stagionali per la 'Joya', finora a segno solo contro il Bologna il 26 settembre, e soprattutto primo, secondo e terzo gol in Champions dal 7 marzo 2018 a Londra, quando andò a segno contro il Tottenham.

Ma questo Dybala può portare lontanissimo la Juventus. Con o senza Cristiano Ronaldo.

SPORTAL.IT | 02-10-2018 20:55