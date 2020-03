Dybala, spunta la voce che preoccupa i tifosi della Juve

Un aggiornamento dalla Spagna preoccupa i tifosi della Juventus. C’entra Paulo Dybala, l’attaccante che pochi giorni fa insieme alla compagna Oriana Sabatini ha rivelato di essere positivo al Covid-19. Le preoccupazioni, evidentemente, non riguardano le condizioni di salute della Joya. C’è dell’altro. Si tratta di preoccupazioni di mercato.

Sirene spagnole

Diario Gol, testata iberica, ha lanciato nel pomeriggio di ieri un roboante scoop di mercato: “Paulo Dybala ha già un accordo con il Real Madrid“. La voce, ovviamente, è tutta da verificare ma ha seminato un po’ di scompiglio tra i sostenitori bianconeri. La Joya è uno dei beniamini della curva, un feeling ora più che mai saldissimo.

La maxi offerta

Secondo gli esperti di mercato spagnoli, Dybala avrebbe raggiunto un accordo con le Merengues sulla base di uno stipendio netto da 10 milioni l’anno. L’argentino ha già rinunciato l’estate scorsa alle allettanti proposte di Manchester United e Tottenham: fino a quando dirà di no a tutte le pretendenti, che evidentemente non mancano?

E il possibile rinnovo

Ovviamente a parità di condizioni Dybala sceglierebbe di restare alla Juventus. I dialoghi tra il nuovo agente Jorge Antun e Fabio Paratici, come assicura Il Bianconero, sono stati fitti e proficui nelle ultime settimane. C’è però ancora una certa distanza da colmare e la situazione economica globale non agevola certo investimenti folli. Al momento la Joya guadagna 7 milioni netti a stagione.

La grana del fratello

Intanto una grana per Dybala arriva dall’Argentina, dove il fratello Gustavo e la cognata sono stati denunciati per aver aver violato la quarantena. “Disobbedienza all’autorità” è il capo d’accusa notificato dalla Fuerza Policial Antinarcotrafico di Cordoba, che ha trasferito la madre di Dybala, Gustavo e sua moglie all’ospedale Rawson per il test sul coronavirus.

Le reazioni

I sostenitori della Juventus, ovviamente, non vorrebbero rinunciare a un campione come Dybala. Tanti quelli che lo hanno difeso a spada tratta su Twitter dopo le “accuse” per i presunti privilegi di Paulo e di altri big del calcio nel fare i tamponi sul Covid-19, rispetto a gente comune che magari attende giorni e non riceve cure adeguate. E c’è anche chi, come Martina, arriva a scrivere: “Io non riuscirei mai a immaginare una Juve senza Dybala: piuttosto cambio squadra”.

SPORTEVAI | 27-03-2020 09:51