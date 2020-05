Dybala uomo mercato: il consiglio alla Juventus e a Paratici

Paulo Dybala, finalmente guarito dal Coronavirus dopo due mesi di quarantena, non vede l’ora di tornare in campo ad allenarsi e giovedì si è presentato alla Continassa per parlare con lo staff medico e pianificare il suo rientro per tappe.

L’attaccante della Juventus in una intervista al sito ufficiale della Uefa Champions League ha voluto lanciare anche un messaggio di mercato, in vista della prossima stagione. Mentre presentava la sua grande collezione di maglie, ha preso quella dell’amico ed ex compagno Paul Pogba, che spera di rivedere presto a Torino.

“Ovviamente non potevo trascurare una maglia come questa. Viene da Manchester, dal mio amico Paul, che ammiro come persona ancor più che come calciatore. Ho avuto la possibilità di condividere grandi cose con lui e spero un giorno di poterlo ripetere e giocare con lui”. Come noto il centrocampista francese del Manchester United è uno degli obiettivi primari dei bianconeri.

Dybala, che solo un anno fa era dato partente e più volte era stato vicino all’addio al bianconero in estate, ora è a un passo dal rinnovo. L’ottima stagione disputata finora e l’amore dei tifosi ha fatto la differenza: secondo la Gazzetta dello Sport i bianconeri hanno trovato un accordo con il suo entourage per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2022. Il suo futuro è sempre più legato alla Vecchia Signora, come magari tornerà ad essere quello di Pogba.

