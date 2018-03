Dybala via dalla Juve: la versione dell'Atletico Madrid

Anche l’Atletico Madrid, come ha fatto la Juventus nella mattinata di oggi, ha smentito tutte le indiscrezioni che davano praticamente per fatto l’approdo di Paulo Dybala al club spagnolo allenato da Diego Simeone.

L’Atletico Madrid, come ha fatto sapere tramite Marca, non ha alcuna intenzione di puntare sull’ex Palermo: in virtu di ciò smentisce le voci di un possibile accordo tra i colchoneros e l’entourage di Dybala.

La smentita degli spagnoli segue a quella della Juventus che è intervenuta in maniera molto decisa spiegando come non ci sia nulla di vero: Dybala sarebbe concentrato solo sul delicatissimo finale di stagione in maglia bianconera e sulla sua grande voglia di conquistare, con grandi prestazioni, un posto nella Argentina nella prossima Coppa del Mondo.

Secondo quanto raccontato dai media spagnoli, l'accordo era stato trovato sulla base di ben 100 milioni di euro più cartellino di Savic.

Probabilmente se ne riparlerà a giugno: per il momento la Juventus preferisce focalizzare l’attenzione solo sugli obiettivi stagionali: dopo l’inaspettato pareggio di Ferrara, la squadra di Allegri deve assolutamente riprendere la marcia e battere il Milan nel match dell’Allianz Stadium per mantenere i due punti di vantaggio sul Napoli in classifica.

Solo dopo si potrà pensare alla attesissima gara di Champions League contro il Real Madrid valida per l’andata dei quarti: i bianconeri ospiteranno a Torino la squadra di Zidane che nel turno precedente ha eliminato i francesi del Psg.

Allegri dovrà fare a meno di Pjanic e Benatia squalificati mentre cercherà di recuperare Mandzukic che si è fermato dopo una botta ricevuta in allenamento. Chi ci sarà è sicuramente Giorgio Chiellini che ha recuperato e sarà disponibile anche per il Milan così come Cuadrado che è reduce da un intervento per ridurre la pubalgia.

SPORTAL.IT | 30-03-2018 19:55