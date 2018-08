Dzeko alla Van Basten, la Roma espugna Torino

Grazie a un gol meraviglioso di Edin Dzeko la Roma espugna per 1-0 l’Olimpico di Torino e conquista la vittoria all’esordio in serie A. I giallorossi, che colpiscono anche tre pali, esultano nel finale con una prodezza al volo del bomber bosniaco, servito da Kluivert. La squadra di Mazzarri lotta ma non basta: i granata colpiscono una traversa con Rincon nel primo tempo e nella ripresa si vedono annullare un gol di Falque dal Var.

Predominio della Roma nel primo tempo ma nessun gol per i giallorossi, che nonostante i ritmi bassi creano tre occasioni cristalline: Kolarov e Dzeko colpiscono due pali esterni, Florenzi a porta vuota si vede respingere il suo tiro da Meité. L’occasione più pericolosa del match è però di marca granata: la firma Rincon che al 39′ colpisce la traversa con un gran destro dal limite dell’area.

Toro straripante ad inizio ripresa: Falque e Baselli sfiorano il vantaggio (Olsen rischia l’autorete sul tiro del centrocampista), al 49′ lo spagnolo va in gol ma il Var annulla per millimetrica posizione irregolare di Meité, autore dell’assist per l’iberico. Il pericolo scampato risveglia la Roma che riordina le idee in difesa.

Di Francesco sostituisce uno spento El Shaarawy con Cristante, e sposta Pastore più avanti, nel tridente insieme a Under e a Dzeko. La correzione in corsa rivitalizza i capitolini che alzano il baricentro e costringono i granata nella propria metà campo. Le occasioni cominciano ad arrivare: al 64′ Pastore spreca malamente sbagliando l’ultimo passaggio per Dzeko, al 65′ Under costringe Sirigu ad una parata con i piedi.

La squadra di Mazzarri non rinuncia ad attaccare e prova a pungere in ripartenza. Di Francesco prova la carta Kluivert, in campo per Under, per allargare il gioco: proprio l’olandese al 73′ serve un pallone d’oro a Pastore, che incespica invece di tirare e si fa recuperare da Baselli. Il Flaco, piuttosto deludente, esce poco dopo per Schick.

Partita frenetica nel finale: Dzeko all’80’ colpisce il terzo palo per i giallorossi, in contropiede Falqué quasi beffa Sirigu.

Decide così il match il bomber bosniaco con un colpo da fuoriclasse all’89’: grande spunto di Kluivert sulla destra, cross al centro e splendida coordinazione di Dzeko, che con il sinistro, al volo, disegna una morbida parabola che batte Sirigu sul secondo palo. Non basta l’assedio furioso allo scadere del Toro, che si arrende al triplice fischio.

SPORTAL.IT | 19-08-2018 20:10