Dzeko, gol da Champions: la Roma torna a correre

La Romapiega per 1-0 l'Udinese all'Olimpico sotto la pioggia nel secondo anticipo della 32esima giornata di serie A. La squadra di Ranieri centra il secondo successo consecutivo grazie alla rete di Dzeko, e passa momentaneamente al quarto posto in classifica davanti al Milan. Restano a 32 punti gli uomini di Tudor, a +4 dalla zona retrocessione.

Dopo un avvio choc (Mandragora ha una chance enorme al 3', salva tutto Mirante), la Roma prende il controllo delle operazioni e nella seconda parte del primo tempo crea occasioni nitide con El Shaarawy, Marcano e Schick. Nella ripresa proprio l'attaccante ceco viene sostituito da Ranieri, che decide di cambiare modulo inserendo Pellegrini al suo posto. I friulani nel primo quarto d'ora creano due chiare occasioni con D'Alessandro, che chiama Mirante in tuffo, e De Maio, che al 57' colpisce il palo con un colpo di testa.

Salvata dalla fortuna, la squadra di Ranieri torna a spingere e al 67' passa: El Shaarawy trova con un grande passaggio filtrante il compagno di reparto Dzeko che di destro batte Musso in uscita. Poco dopo la Roma perde per un problema muscolare capitan De Rossi, dentro Under. I giallorossi si fanno più cauti e aspettano i friulani, che per forza di cose alzano il baricentro alla ricerca del pareggio. La reazione della squadra di Tudor è però debole, la Roma non rischia più nulla, vince e mette pressione a Milan e Lazio.

