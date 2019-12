L'Inter è sempre più a rischio per Edin Dzeko. L'attaccante bosniaco, influenzato, non si è allenato neanche mercoledì a Trigoria: la sua presenza per la partita di venerdì sera contro la capolista è ulteriormente in dubbio.

Fonseca in vista del match con i nerazzurri dovrà fare a meno anche di Justin Kluivert e Javier Pastore. In attacco possibile l'impiego di Kalinic o di Zaniolo come falso nueve.

SPORTAL.IT | 04-12-2019 13:30