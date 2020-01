Dzeko: "Non rimpiango l'Inter"

L'attaccante della Roma Edin Dzeko a Sky ha parlato a margine di un evento promozionale: "Rimpianto di non essere andato all'Inter? No, non ci penso. Certo, l'Inter è una squadra che gioca bene e che resterà in alto fino alla fine a lottare con la Juventus ed è un bene per il calcio italiano".

Domenica i giallorossi affronteranno proprio i bianconeri: "Speriamo che il 98esimo gol arrivi domenica con la Juventus. Speriamo arrivi, ma al momento noi abbiamo più bisogno di punti che non di gol di Dzeko. Sfida impossibile con la Juve? No, dobbiamo giocare tutte le partite allo stesso modo. Col Torino non siamo stati al nostro livello, nessuno di noi. Facevamo grandi cose, come con la Fiorentina, ma col Torino non è andata così. Non c'è tempo di piangere e ora abbiamo una grande partita con la Juve. Siamo pronti".

SPORTAL.IT | 08-01-2020 17:02