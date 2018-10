Dzeko ora vuole il massimo per la Roma

Edin Dzeko si gode la grande crescita della Roma e soprattutto la sua tripletta personale, che ha deciso in maniera importante sul 5-0 rifilato al Viktoria Plzen nel martedì notte di Champions League. E il centravanti bosniaco ha analizzato il momento giallorosso nel dopo partita dell'Olimpico ai microfoni di 'Sky Sport'.

Anche due anni fa una tripletta contro il Viktoria, sempre a Roma, ma in Europa League

"Li conosco, ho giocato anche in Repubblica Ceca, anche lì ho fatto qualche gol. Oggi era la Champions e devo essere contento".

Cosa è successo da tre partite a questa parte?

"Sicuramente, il ritiro ci ha fatto bene, ci siamo riuniti tutti insieme e ci siamo detti che così non andava bene. Penso che non siamo ancora vicini al nostro massimo, anche se abbiamo vinto le ultime tre partite. Sicuramente questo ci dà più fiducia, anche per la prossima partita prima della sosta per la nazionale. Secondo me dobbiamo dare sempre di più, ognuno deve dare di più".

Stasera avete trovato anche molto il gioco, molta fase offensiva, come piace a te

"Sì, certo, a me piace avere più palloni possibili".

Ti ha sorpreso la sconfitta a Mosca del Real Madrid contro il CSKA?

"Sicuramente, sì. In Champions League tutte le partite sono difficili. Adesso abbiamo tre punti, ci sono ancora quattro partite da giocare. Sicuramente con il CSKA le prossime due sono importantissime".

SPORTAL.IT | 02-10-2018 23:50