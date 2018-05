L'attaccante della Roma Edin Dzeko, intervistato da Face TV, è tornato a parlare dell'impresa giallorossa in Champions League: "Contro il Barcellona siamo stati super, poi in semifinale contro il Liverpool non siamo stati in grado di andare avanti a causa della sconfitta di Anfield".

"Non siamo forse ancora consapevoli dell’occasione che abbiamo perso – spiega il bomber bosniaco -: segnare sei goal in una semifinale e non riuscire ad andare in finale".

SPORTAL.IT | 27-05-2018 20:55