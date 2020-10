Dzeko sotto accusa: i tifosi della Roma scatenati sui social

Un’estate tribolata quella di Edin Dzeko. Il giocatore della Roma è stato sul punto di lasciare la capitale in più occasioni nel corso degli ultimi due anni, ma alla fine continua a vestire i colori giallorossi. Il suo apporto nel corso degli anni è stato fondamentale ma c’è chi sostiene che forse per il bene della squadra sia il caso di andare avanti.

Prestazioni sottotono

Nel corso delle ultime settimane, le prime della nuova stagione, il giocatore bosniaco non è stato tra i migliori all’interno del team di Fonseca. Le sue prestazioni non sono state all’altezza del passato e ora molti tifosi si domandano se una cessione non fosse stata l’opzione migliore.

L’ultima sessione di mercato è stata particolarmente “chiacchierata” per l’attaccante che è stato in più di un’occasione a un passo dalla Juventus e c’è chi sostiene che probabilmente non sia riuscito a concentrarsi ancora sulla stagione appena cominciata. Ma ora il destino della Roma passa dalle sue giocate e dalla sua capacità di mettersi a servizio dei compagni.

Social scatenati

Le recenti prestazioni del bosniaco fanno discutere, c’è chi parla di malinconia, chi di mancanza di stimoli. C’è Lello che emette la sua sentenza: “Non farà bene alla Roma, non avrebbe fatto bene alla Juve. Calciatore in netta discesa”.

Le ultime notizie parlano anche di un possibile rinnovo fino al 2013, una voce che fa storcere il naso ai tifosi: “Posso capire il tentativo di rinnovare Veretout, ma perché Dzeko?”. Idea sulla quale è d’accordo anche Henden: “Dovremmo posticipare il rinnovo del suo contratto fino a quando non migliora le sue prestazioni”. E sono tanti i tifosi che sono contrari a questa possibilità.

SPORTEVAI | 10-10-2020 09:46