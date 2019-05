Dzeko: "Stagione deludente"

"Non sono contento della stagione. Doveva andare meglio sia per me che per la squadra. Purtroppo non si può cambiare il passato", Dzeko fa un bilancio della stagione della Roma in vista della gara di domenica contro la Juventus

"Dobbiamo dare tutto per arrivare in Champions, ma non sarà facile perché abbiamo lasciato troppi punti per strada. Dobbiamo crederci, se non ci crediamo noi è dura. Dobbiamo provare a fare 9 punti altrimenti non ci sono speranze. Nel calcio non si deve mai dire non può succedere".

SPORTAL.IT | 09-05-2019 15:11