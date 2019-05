Dzeko, Zapata o Lukaku? Sul web delusione dei tifosi dell'Inter

E se fosse meglio tenersi chi c’è già? I nomi che circolano sul mercato per l’attacco dell’Inter non riscaldano i cuori nerazzurri. Chi sogna Griezmann sa che difficilmente si potrà arrivare all’attaccante francese che ha annunciato l’addio all’Atletico Madrid. Bisognerà accontentarsi di altri, con Dzeko, Lukaku e Zapata che sembrano i più papabili. I fan nerazzurri, a giudicare da quanto scrivono sui social, non si strappano i capelli per nessuno dei tre e la sensazione generale è che sperino in un lieto fine della telenovela Icardi, giudicato più forte di tutte le alternative che circolano.

LO SCETTICISMO – In tanti sono scettici anche su quello che sulla carta è il più forte, ovvero Lukaku e c’è chi scrive: “Per tutti quelli che: “Magari Lukaku è più forte di Icardi“. Andate a vedere due numeri di Lukaku. E ancora:”è ma così ci leviamo dalle palle Wanda” si beh andate a vedere chi è il procuratore di Lukaku” o anche: “Chi dovrebbe sostituire Icardi? Dzeko, che ha 33 anni? Lukaku? Icardi continuerà a segnare un mucchio di gol. Spero mai con la Juve”.

LA SOLUZIONE – Ma davvero deve andar via Maurito? In tanti lo tratterrebbero: “Io vedo benissimo la coppia Lautaro -Icardi. Il problema é che il Pelato non li fa mai giocare in coppia. Ma vi assicuro che in coppia sono da paura. E Conte a differenza di quanto si racconta lo sa. Ma non lo diciamo shhh Se no poi non ce n’è per nessuno”. O anche:”Icardi, per come la vedo io, è superiore, non solo a Lukaku, soprattutto faccia alla porta. Per scelta di tempo e coordinazione. Il belga è un colosso, con più esperienza e gol a livello internazionale. Uno davvero più forte c’è, ha gli stessi anni di Icardi: Harry Kane”. Infine: “Non amo Lukaku, ma se l’altra opzione è Dzeko, secondo me un ex giocatore, dico tutta la vita il belga! Non vorrei fare un Batistuta bis, che viene a Milano per la pensione”.

SPORTEVAI | 15-05-2019 10:12