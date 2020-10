Dzemaili, l'incubo cinese finisce dopo dieci mesi

Termina l’avventura in Cina di Blerim Dzemaili. L’ex centrocampista del Bologna ha lasciato lo Shenzhen FC dopo soli dieci mesi senza lasciare il segno, anzi senza riuscire a racimolare una sola presenza ufficiale.

A dare l’annuncio è stato lo stesso centrocampista svizzero attraverso un messaggio sul proprio profilo ‘Instagram’: “Le cose non vanno sempre come vorremmo. Ho comunque avuto il piacere di incontrare persone fantastiche, conoscere un paese fantastico, una nuova cultura e una città incredibile. Grazie Cina! Grazie Shenzhen FC”.

Dzemaili aveva un contratto valido fino al 2021, ma complice anche la pandemia di coronavirus, l’esperto giocatore non ha mai messo piede in campo in gare ufficiali ed è attualmente svincolato in cerca di una nuova squadra.



