Tutti pazzi per Ike Udanoh. Non c’è solo la Reyer Venezia campione d'Italia a prendere seriamente in considerazione il suo ingaggio. La Virtus Bologna, che ha nel mirino il giocatore pochi mesi fa passato da Cantù ad Avellino, se la deve vedere anche con Trento per lo statunitense naturalizzato nigeriano.

In Italia Udanoh ha giocato anche con Ferrara e Mantova. Compirà 30 anni il prossimo 2 agosto.

SPORTAL.IT | 28-06-2019 13:59