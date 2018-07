E' ammucchiata su Djavan Anderson.

Svincolatosi dal Bari il giovane cursore olandese di origini giamaicane è sul taccuino di numerosi club della massima serie.

Il calciatore sta prendendo tempo, perché ha capito di avere l'imbarazzo della scelta: Parma e Udinese, che hanno giocato d'anticipo, non sono riuscite a chiudere e ora sono in buona compagnia. Anche la Sampdoria e la Lazio, che a quanto sembra girerebbe l'ex 'Galletto' in prestito alla Salernitana, si sono fatte avanti. Attenzione però alle proposte dall'Inghilterra.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 20-07-2018 10:45