E' amore tra Folgore e Cacciatore

Si chiama Giuseppe Cacciatore ed è il primo volto nuovo della Folgore Caratese 2018-19, pronta ai nastri di partenza del suo settimo consecutivo campionato di serie D. Difensore di 1,92 m, classe 1983, torinese possente fisicamente, arriva dalla Sanremese con cui ha disputato l'ultimo campionato di Serie D e ha collezionato 36 presenze (32 in campionato, 3 in Coppa Italia D e 1 Play Off D). Due gol segnati, tre assist, Cacciatore ha giocato 3227 minuti complessivi, di cui 2880 in campionato, 257 in Coppa Italia D e 90 nei Play Off. In bacheca una Coppa Italia D con la maglia del Chieri nella stagione 2016-17.

"Felice di aver firmato per la Folgore Caratese, società seria – dice Cacciatore -. Sono già carico per iniziare quest'avventura. Ho trovato un ambiente straordinario, un centro sportivo all'avanguardia che con la serie D non ha nulla a che vedere. Conosco la metodologia di allenamento di mister Sandro Siciliano con cui ho condiviso anni splendidi alla Pro Settimo tra Eccellenza e Serie D, per poi seguirlo al Bellinzago dove abbiamo vinto il campionato. Con il presidente Michele Criscitiello e il direttore sportivo Mimmo Cicciù abbiamo trovato l'accordo rapidamente. Volevo la Folgore Caratese".

SPORTAL.IT | 19-06-2018 15:40