E anche l’anno prossimo sarà Juve-Napoli, ecco perché

Non è un paese per rivoluzioni, non in campionato almeno. Il finale di stagione ci consegna sottili segnali che valgono anche per l’anno prossimo. O almeno così sembra. Puntualmente ad ogni estate opinionisti e addetti ai lavori ipotizzano il pieno rientro delle milanesi nella lotta per lo scudetto, con l’aggiunta della variabile Roma e di qualche possibile sorpresa, e puntualmente da sette (con questo 8) anni si assiste al solito strapotere Juventus ma soprattutto alla rincorsa affannosa e pesante di Inter e Milan. Solo il Napoli in questi anni ha avuto continuità nel rivestire il ruolo di inseguitore, anche se quest’anno più in versione tartaruga ma a giudicare da quel che sta accadendo tutto lascia presupporre che anche l’anno prossimo sarà lotta a due. Juve e Napoli, Napoli e Juve, con un gap probabilmente ridotto che renderà il duello più affascinante.

CERCASI MILANESI – Da che si deduce? Basta vedere cosa sono state capaci di fare Inter e Milan in questi ultimi mesi: doveva essere una zona Champions in carrozza per entrambe, rischia di essere un fallimento storico ma comunque vada sarà un insuccesso. L’Inter logorata fino al midollo dall’estenuante vicenda Icardi e da tutti i suoi corollari ha sprecato una chance storica, quella di poter iniziare un ciclo che con i soldi di Suning e la competenza di Marotta avrebbe dovuto portare lontano. Invece il secondo anno di Spalletti sarà l’ultimo e da giugno si ricomincia daccapo. Nuovo allenatore, nuovi giocatori, veleni da smaltire ed è già un bell’handicap. Se ne riparlerà più in là probabilmente per provare a vincere qualcosa. Al Milan la situazione è meno drammatica ma non meno semplice. Si è rotto lo scotch che teneva assieme i tasselli di un puzzle imperfetto, la lite Kessie-Biglia ha messo a nudo che non c’è neanche quell’unità di spogliatoio tanto sbandierata mentre Gattuso e Leonardo, ognuno a modo suo, stanno reciprocamente prendendo le distanze tra battutine acide e prese di posizioni fuori tempo. Che vada o meno in Champions Gattuso rischia moltissimo e quel che lascia in eredità al suo successore non è uno squadrone solo da limare, ma una discreta incompiuta. Rifare lo stadio è una priorità, ma intanto sia Inter che Milan dovranno iniziare a rifare anche la squadra.

LE SOLITE DUE – Con la Roma che si candida al record di autolesionismo di sempre e che va rifondata da capo (allenatore) a piedi (società e giocatori) e che appare decisamente fuori gioco anche per l’anno prossimo, restano le solite due. Juve e Napoli. E’ possibile che anche per la Juve sia un anno di cambiamenti, ma da quelle parti sanno come fare. Assorbirono l’addio tumultuoso di Conte, che rischiava di far cadere tutto il castello di successi ritrovati, con aplomb e senza perdere una virgola. Sapranno farlo anche nel caso in cui si chiudesse il ciclo-Allegri. Hanno il miglior giocatore del mondo, tanti campioni che non hanno mai smesso di aver fame di vittorie e giovani di talento come Kean. Ripartono in pole-position anche l’anno prossimo, chiunque sia il nocchiero. Poi c’è il Napoli che Ancelotti sta plasmando come un Demiurgo paziente. Questo è stato solo un anno di apprendistato, per smaltire le scorie dei tre anni logoranti di Sarri, per valutare la rosa e per fare scelte importanti. Il tutto mantenendo sempre saldo il secondo posto e centrando (per ora) i quarti di Europa League. Il vero Napoli di Ancelotti lo si vedrà l’anno prossimo, quando metterà mano in prima persona sul mercato e darà un’impronta definitiva alla squadra. Rischia di essere il Napoli la sola tra le big a mantenere una continuità tecnica e (considerando anche il valore da top assoluto del tecnico in questione) questo ne fa una delle candidate per la lotta al titolo. Per la rivoluzione, ripassare tra qualche anno.

Fabrizio Piccolo

SPORTEVAI | 01-04-2019 15:49